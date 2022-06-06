حظك اليوم برج القوس الاثنين 6-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس شخصية عفوية وتلقائي في حواراته، لذلك يدخل حديثه للقلب بلا أي مقدمات، كما انه قادر على تحويل المشاكل والصعوبات والعراقيل إلي دافع للوصول الى النجاح واكتساب ثقة من حوله وخاصة زملائه في العمل.

في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، تعرض بوابة «الوطن» فيما يلي لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج القوس يكون القمر في وضع معاكس.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

مشاهير برج القوس

مولود برج القوس من الشخصيات التنافسيةـ للغاية، والذي يمكنه أن يفعل أي شيء للوصول وتحقيق النجاح في حياته العملية والمهنية، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.