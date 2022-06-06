حظك اليوم برج الدلو الاثنين 6-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يرتبط أصحاب برج الدلو بعائلتهم بشكل كبير، فهم يرغبون دائمًا في التواجد معهم والتحدث عن كل ما يخص حياتهم اليومية والمواقف، فهم دائمًا أولى أولويات الشخص، كما أنهم معروفون بالذكاء والفطنة التي تجعلهم يستشفون دواخل المحيطين بهم.

في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، تعرض بوابة «الوطن» فيما يلي لمواليد برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الدلو يكون القمر بمنزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط لتحقيق حلمك بالمستقبل وإذا اكتشفت أمورا خافية لا تبالغ في ردة فعلك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، رغم الضغوط والخلافات، الفلك يدفعك اليوم لترتيب خطوات جريئة تقربك ممن تحب وتحسن التصرف.

مشاهير برج الدلو

يٌعرف مولود برج الدلو بعمق الشخصية، والحوارات الجادة والشيقة في كل ما يخص نواحي الحياه، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.