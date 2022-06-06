حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الأم من مواليد برج الحوت من الشخصيات المرحة والعطوفة، التي تحاول دائمًا الخروج بألعاب وأفكار جديدة ومثيرة تجذب أبناءها للوجود معها طوال الوقت، كما أنها تقضي جزءً كبيرًا من وقتها للاستماع لمشاكل أبنائها وخلافاتهم، وتحاول أن تعطيهم النصائح دون التدخل في حياتهم الطبيعية.

في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، تعرض بوابة «الوطن» فيما يلي لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الحوت يكون القمر في مواجهة برجك وعليك أن تسيطر على انفعالاتك واهتم بالحفاظ على حقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

مشاهير برج الحوت

يستطيع مولود برج الحوت تحمل المخاطر والصعاب خاصة في المجال المهني حتى يصل لأما يصبو اليه، ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.