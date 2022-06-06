عاجل.. إصابة 6 في انقلاب ميكروباص أعلى الدائري الإقليمي

وقع منذ قليل، حادث سير مروري، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمي، بجوار كارتون حلوان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتى يتماثلوا للشفاء، فضلا عن عدم وقوع أي حالات وفاة.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمي، بجوار كارتون حلوان، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتي يتماثلوا للشفاء، فضلا عن عدم وقوع أي حالات وفاة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الواقعة مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

وبعمل التحريات الأولية، تبين أن سبب وقوع الحادث هو اختلال عجلة القيادة من يد السائق، وهو ما أسفر عن انقلاب الميكروباص.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.