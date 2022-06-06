جنازة مهيبة لأب وطفليه لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالدقهلية

شيع أهالي قرية «كفر شريف» مركز شربين بمحافظة الدقهلية، في جنازة مهيبة اليوم، جنازة أب واثنين من أبنائه، والذين توفوا في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق «المنصورة – جمصة»، وتحديدا رافد جمصة الدولي بالقرب من قرية السلسول، كما تسبب الحادث في إصابة اثنين آخرين جرى نقلهما إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

جنازة مهيبة لتشييع أب وطفليه في الدقهلية

وخرج أهالي قرية كفر الشيف بمركز شربين والقري المجاورة لها، في ساعة مبكرة اليوم، لتشييع الأب وطفليه في جنازة مهيبة، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية والذين ظلوا يرددون كلمات «لا إله إلا الله».

وكان مأمور مركز شرطة بلقاس تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «المنصورة – جمصة» بالقرب من قرية السلسول مركز بلقاس.

حادث تصادم بين سيارتين على طريق جمصة

وانتقل مأمور وضباط مباحث بلقاس إلى مكان الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من عصام لطفي مسعد عجينة ونجليه «أحمد» و«عادل»، والمقيمىن في قرية كفر شريف التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع بالقرب من قرية السلسول علي طريق «المنصورة جمصة»، رافد جمصة الدولين بين سيارتين الأولي ملاكي والأخرى نقل، وتسبب الحادث في إصابة شخصين آخرين نقلتهما سيارات الإسعاف إلي مستشفي بلقاس المركزي.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثامين وتسليمهم إلى ذويهم.