مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الدائري بأسيوط 

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل على الطريق الدائري بدائرة قسم أول أسيوط.

كان اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة تروسيكل على الطريق الدائري، بدائرة أول أسيوط.

رفع آثار الحادث وتسيير الطريق

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة شخص وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تحمل رقم «1457 ى.ع.س» ومركبة تروسيكل.

وتمت إزالة آثار الحادث بجانبي الطريق لتسيير حركة المرور، ونقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة، لحين استخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

مصرع مهندسة سقطت من الطابق السابع

في سياق آخر، تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيدة من الطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بشارع الجمهورية، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من الشرطة، وتبين مصرع سيدة في العقد الخامس من العمر، وتعمل مهندسة زراعية، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.