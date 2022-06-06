تفاصيل حادث إسماعيل يوسف.. صدمه طالب وتسبب في كدمة برأسه

أصيب إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، في حادث تصادم لسيارته بسيارة أخرى أثناء تهدئته لتجاوز مطب صناعي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بإصابة إسماعيل يوسف بكدمة في الرأس أثناء سيره بطريق الواحات أمام مول مصر بسيارته المرسيدس بها تطبيق بالشنطة قيادة الكابتن، وبين سيارة جيب شيروكي بها تلفيات تطبيق بالكابوت قيادة طالب 23 عامًا بدون رخصة، وأثناء تهدئة السيارة الأولى لتجاوز المطب اصطدمت بها الثانية من الخلف وأحدثت التلفيات.

نقل إسماعيل يوسف إلى المستشفى

وتم نقل إسماعيل يوسف إلى مستشفى دار الفؤاد وإجراء الإسعافات اللازمة والتحفظ على السيارتين.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم هاني عماد إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.