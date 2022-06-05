إصابة 20 شخصا في حادث تصادم بمدينة بدر

أُصيب 20 شخصاً جراء حادث تصادم وقع بين أتوبيس و4 سيارات بمدينة بدر المؤدي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وجرى نقل الماصبين إلى المستشفى لإسعافهم على الفور.

بداية البلاغ

وتلفت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث بطريق العاصمة الإدارية تسبب في إصابة 20 شخصا، انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل وإسعاف المصابين.

وبالفعل جرى نقل 17 مصابا لمستشفى الشروق و3 مصابين لمستشفى مدينة بدر.

المرور ترفع آثار الحطام

ودفعت الإدارة العامة للمرور فور تلقيها البلاغ بالأوناش وفرق من رجال المرور ليتمكنو من رفع الحطام وآثار الحادث بعد أن توقف الطريق لبعض الوقت تفادياً لحدوث أزمة مرورية بالطريق، لتسير حركة المرور وعودتها لطبيعتهاز

جهات التحقيق تنتدب لجنة فنية لمعاينة الأوتوبيس

وتم تحرير محضراً بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي انتدبت لجنه فنية من خبراء المرور وأمرت بالتحفظ على "الأوتوبييس" المتسبب في الحادث لبيان ما إن كان به عطل فني من عدمة، كما أمرت بعمل تحليل المواد المخدرة لبيان إن كان السائق تحت تأثير أي منها وقت حدوث الواقعة من عدمة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.