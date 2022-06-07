حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

نصائح متعلقة بالصحة والعاطفة تقدمها خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد على الجانب العاطفي والصحي والمهني لمواليد برج الحوت الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب، عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع.

وبحسب علم الفلك، فإن سيدات برج الحوت يعرف عنهن حبهن للضحك والمرح لهذا تجدها شخصية مرحه فضلا عن كونها عطوفة للغاية وتحاول دائمًا الخروج بألعاب وأفكار جديدة ومثيرة تجذب أبناءها للوجود معها طوال الوقت لهذا يجدها المحيطين بها طفلة صغيرة .

واليوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري، تعرض بوابة «الوطن» فيما يلي لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الحوت، فإن الفلك يدعوك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض وانتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، فإذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكّر عليك صفو حياتك.