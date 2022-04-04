«التنمية الحضارية»: تطوير القاهرة التاريخية بـ5 مناطق في أول مرحلة

كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية «صندوق تطوير المناطق العشوائية» سابقًا، أنَّ منطقة القاهرة التاريخية هي تراث عالمي مسجل باليونيسكو، ومنذ تكليف الصندوق بالعمل على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، تم إعداد خطة لتحديد مناطق المرحلة الأولى من المشروع، وذلك وفقًا لأهمية وقيمة المناطق التراثية داخل القاهرة التاريخية.

وأضاف «صديق»، لـ«الوطن» أنَّه يجري العمل حاليا على مناطق المرحلة الأولى من مشروع تطوير القاهرة التاريخية، بجانب العمل على عدد من المشروعات الأخرى، والتي تتمثل في «مشروع تطوير المناطق غير المخططة، مشروع تطوير الأسواق العشوائية، مشروع تطوير حدائق الفسطاط» وغيرها من المشروعات التي يعمل الصندوق بها الفترة الحالية.

مناطق المرحلة الأولى

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية إلى أنَّه تمّ تحديد 5 مناطق ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وهم: (منطقة مسجد الحاكم بأمر الله، منطقة باب زويلة، منطقة درب اللبانة، منطقة حارة الروم، منطقة مسجد الحسين).

كما أشار رئيس صندوق التنمية الحضارية» إلى أنَّه تمّ البدء في تنفيذ أعمال تطوير واجهات المباني ذات الحالة الإنشائية الجيدة وأيضا إنشاء مباني جديدة والتي تقدم أصحابها وعرضها للبيع.

أنشطة تجارية

وعن مكونات مشروع تطوير القاهرة التاريخية، أوضح «صديق»، أنَّ المشروع يستهدف إعادة تشكيل المنطقة التاريخية، بما يتناسب مع تاريخها وقيمتها الكبرى، والمردود الاقتصادي والاستثماري، من خلال المزج بين الترميم والتطوير ويشمل مشروع القاهرة التاريخية، موضحا أنَّه سيتمّ إعداد قائمة أنشطة تجارية تتناسب مع طبيعة المنطقة، مثل البازارات، والأسواق، والمحال التراثية.

وتطرق رئيس التنمية الحضارية للحديث عن مشروع تطوير المناطق غير المخططة، إذ تبلغ المساحة الإجمالية للمناطق غير المخططة نحو 152 ألف فدان، داخل 227 مدينة على مستوى الجمهورية، وجار تطوير 10037 فدانًا من المناطق غير المخططة.