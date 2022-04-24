نائب محافظ القاهرة: تطوير شامل للخدمات والمرافق والعقارات بمسار آل البيت

أكدت المهنددسة جيهان عبد المنعم،نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على سرعة إنجاز أعمال تطوير شارع الأشراف بنطاق حي الخليفة ضمن خطة رفع كفاءة مسار آل البيت، بالتزامن مع تطوير المقامات وأضرحة آل البيت والتطوير الشامل لكافة الخدمات والمرافق والعقارات بمحيط المسار الذي يقع بنطاق حي الخليفة، حيث يحتوى على عدد هائل من أضرحة آل البيت.

وأشارت نائب المحافظ خلال اجتماعها لمتابعة خطة التطوير مسار آل البيت، إلى متابعة ما يتم على أرض الواقع ونسب التنفيذ وتقييم الأداء لجميع مراحل التطوير بطول المسار، والذي يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب مرورا بالعديد من المقامات والاضرحة ومنها مسجد السيدة سكينة والسيدة رقية ومقام ابن سيرين ومتنزه الخليفة.

وأوضحت أن أعمال التطوير تهدف إلى ربط المزارات ببعضها البعض من خلال رحلات نقل الزوار والمريدين لأشهر أضرحة آل البيت، من خلال رحلة العبور بشارع الأشراف، والذي يعد قبلة عشاق آل البيت، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين القادمين من شتى محافظات مصر وغيرها من الدول وذلك للمكانة العالية لآل البيت لدى المصريين خاصة وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتطوير أضرحة ومقامات مساجد آل بيت النبوة لما لها من أهمية تاريخية وأثرية، وفي إطار إحياء المناطق الدينية وإبراز قيمتها الجمالية وطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

جدول زمني

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بإعداد جدول زمني لمتابعة الأعمال المنفذة بالمشروع والإسراع في الانتهاء منها من خلال حصر شامل لكافة الواجهات والعقارات والمحلات الكائنة بنطاق الشارع، لمتابعة نسب تنفيذ التطوير بها مع إعداد تقارير تفصيلية لما تم إنجازه على الطبيعة إلى جانب الإسراع في الانتهاء من وضع تصور كامل لكافة تصاميم العقارات والمحلات وأكشاك البيع والأسوار الموجودة بنطاق الشارع الذي يحاكي الطبيعة التاريخية وعراقة وجمال الموقع.

كما شددت على استخدام كافة المواد والخامات التي تناسب التصاميم من إنارة وأرضيات ولافتات والمشربيات الخشبية التي تتناسب مع هذه الحقبة التاريخية وجمال فن العمارة الإسلامية.

طلاء واجهات العقارات

وفي نفس السياق وجهت بسرعة الانتهاء من طلاء واجهات العقارات بمسار آ ل البيت مع عمل حصر شامل لكافة العقارات التي تحتاج إلى صلاحية إنشائية ومتابعة أعمال الصرف الصحي التي تشمل الوصلات المنزلية، وغرف صرف الأمطار لسرعة الانتهاء تمهيدا لبدء أعمال تركيب الارضيات ورفع كفاءتها مع بذل الجهود، لإنجاز جميع الأعمال على الوجه الأكمل وفقا لخطة التطوير التي تم وضعها مع إزالة كافة التراكمات والأتربة والرتش الموجود بمحيط الأعمال تمهيدا لرفع كفاءة الأرضيات وتذليل أي عقبات تستجد أثناء تنفيذ الأعمال.