زادت خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر، إذ أن بعض الطلاب لم يحصوا بعد على نتائجهم التي تم إعلانها من قبل مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر:

اختلف رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر من مكان لآخر، حيث إن كل مديرية تعلن عن الرابط الخاص بها، وجاءت تفاصيل كل محافظة على النحو التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر

ويمكن لطلاب محافظة الأقصر إدخال رقم الجلوس والاسم من خلال رابط وزارة التربية والتعليم من هنــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

وفي محافظة القاهرة يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من البوابة الإلكترونية للمحافظة من هنــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الحصول على الشهادة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج من هنـــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

وفي الفيوم يمكن الحصول على شهادة الإعدادية من هنـــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

ومن خلال مديرية تعليم القليوبية، يمكن للطلاب بالمحافظة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنـــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية يستطيع طلاب الإعدادية الحصول على نتائجهم من هنـــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف الحصول على نتائجهم من هنـــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتائجهم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية من هنـــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتائجهم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط الحصول على نتائجهم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة من هنـــا.