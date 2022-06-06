تظلمات الشهادة الإعدادية 2022.. الرسوم والإجراءات

زادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عبر المنصة العالمية «جوجل» عن إجراءات وموعد تظلمات الشهادة الإعدادية بعد إعلان النتائج بالمحافظات المختلفة، وذلك للتأكد من صحة النتائج المعلنة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد في التقرير التالي كل ما يتعلق بـ تظلمات الشهادة الإعدادية على النحو التالي:

تظلمات الشهادة الإعدادية

ووفق الإدارات التعليمية التي أعلنت فتح باب التظلم أمام الطلاب منذ نهاية الأسبوع الماضي، جاءت تفاصيل تظلمات الشهادة الإعدادية 2022، على النحو التالي:

تبدأ إجراءات تظلمات الشهادة الإعدادية 2022، بتوجه الطالب إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ثم يقوم بتقديم طلب بالمواد التي يرغب في التظلم على نتائجها مرفق معه إيصال رسم التظلمات على النتيجة وقيمته 25 جنيها عن كل مادة، فضلا عن تقديم صورة بطاقة ولي الأمر.

وفور تقديم الطالب لأوراقه كاملة، تحدد الإدارة التعليمية موعد إجراء التظلم ثم يلتزم الطالب بالموعد المحدد للاضطلاع على ورقة الإجابة في المادة المتظلم عليها، فدائما ما تبدأ عمليات التصحيح من الساعة التاسعة صباحا، وبعد مراجعتها يتم توقيع إقرار كتابي على ولي أمر الطالب بالاطلاع على ورقة الإجابة، وفور الانتهاء من التظلم يتم إعلان النتيجة النهائية بالإدارة التعليمية.

فتح باب التظلم بالمحافظات

يذكر أن هناك محافظات أعلنت فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية من بينها شمال سيناء، وذلك لمدة 15 يوما اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وكذلك الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة التي أعلنت فتح باب التظلم بداية من 29 مايو الماضي، ولمدة 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.