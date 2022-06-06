أحياء القاهرة: دهان الواجهات باللون البيج وقطع المرافق عن المخالفين

وجه حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة إخطاراً هاماً لكل اتحاد الشاغلين وملاك العقارات والمنشآت التجارية، اليوم الاثنين، بضرورة تشطيب وطلاء جميع واجهات العقارات الموجودة في نطاق الحي، باللون البيج المعتمد لدى محافظة القاهرة، وذلك لإظهار الشكل الجمالي، وتحسين الصورة البصرية للمحافظة، وذلك بناءً على قرار محافظ القاهرة رقم 3196 لسنة 2020 الخاص بالتزام كافة الأحياء بمحافظة القاهرة، بسرعة إخطار وإلزام مالكي العقارات والمنشآت التجارية واتحاد الشاغلين من تشطيب وطلاء واجهات العقارات.

قطع المرافق عن العقارات

وشدد حي مصر الجديدة بالقاهرة، فى منشور، أنه فى حالة عدم الالتزام من جانب المواطنين بطلاء واجهات العقارات، سيتم بصفة مؤقتة قطع كافة المرافق عن العقارات والمباني والمنشآت غير الملتزمة.

وفي سياق متصل، تواصل أحياء محافظة القاهرة أعمال طلاء واجهات العقارات بالشوارع والمياديين، لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة، بالتعاون مع اتحاد الشاغلين والمجتمع المدني.

ردع المخالفين

كما تواصل أحياء القاهرة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، متابعة أعمال المباني المخالفة، وردع كل من يحاول تشويه ذلك، حرصاً على إنفاذ القانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وذلك بردع كافة المخالفين.

وقام اللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، بإيقاف أعمال بدون ترخيص في أحد العقارات بشارع إبراهيم اللقاني، لحين مراجعة المكان من الجهة المختصة بالحي، لاتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة، كما تم إصلاح طفح صرف صحي بشارع نزية خليفة، بجوار كنيسة البازليك.

كما قام رئيس حي مصر الجديدة، بالتنسيق مع إدارة الطرق، بمتابعة استكمال أعمال فرش طبقة سطحية أسفلتية بشارع أسوان، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين.

إزالة حواجز حديدية

ووجه الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها، وقام حي مصرالجديدة بتلقي شكوى من بعض المواطنين بشأن التضرر من وجود إشغالات متمثلة في حواجز حديدية بشارع ابن منظور، مما يعيق حركة المواطنين وسير السبارات، وعلى الفور تم توجيه إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية، ورفع الإشغالات وإزالة الشكاوى بالمكان محل الشكوى.