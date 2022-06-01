«دنيا» سكندرية تركت المحاسبة من أجل الصناعات اليدوية «الريزين»

بيديها الصغيرتين تمزج الألوان مع مادة «الريزين» لصنع مجسمات بألوان مميزة تشبه الأحجار الكريمة، إلا أنها مواد صناعية تتيح لصانعها تشكيلها على حسب الرغبة في صنع المنتج، ما جعل «دنيا جمال»، 25 سنة، ابنة مدينة الإسكندرية، إحدى أبرز صانعي مجسمات «الريزين» على الرغم من صغر سنها.

أشكال الريزين المختلفة

الفتاة السكندرية التي تخرجت من كلية التجارة، قد تركت مجال المحاسبة من أجل عيون مجسمات «الريزين» التي تجذب عملائها بسبب كثرة ألوانها، كما أنها مادة تدخل في صناعات عدة، لعل أبرزها صنع «صينية» لتقديم المشروبات، بالإضافة إلى المجسمات الفنية، ناهيك عن صنع قطع «دومينو» من ذات المادة، لتضيف المتعة إلى اللعبة الشهيرة.

مدة تصلب منتجات الريزين

أكدت «دنيا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الريزين عبارة عن مادة كثيرة الشفافية، صلبة للغاية، تجمع بين صلابة الزجاج ومرونة البلاستيك في عدم الكسر بسهولة، حيث أنها تحتاج إلى 24 ساعة من أجل التحول من الجانب السائل إلى الصلب، بينما يصعب كسرها في حال تجاوزت مدة تصلبها، والتي تتراوح في أغلب المنتجات 7 أشهر، من تاريخ الصنع.

أسعار منتجات الريزين

وأوضحت الفتاة السكندرية أنها تصنع منتجات الريزين وفقاً لطلب الزبائن، حيث يرغبون في ألوان محددة وأشكال معينة للمجسم، ويتم الاتفاق على السعر وموعد التسليم، مؤكدةً أن تصلب المادة في الصيف يكون أسرع من الشتاء، لذا تكثر الطلبات عليه في تلك الآونة.

وضربت «دنيا» المثل بمجسم الساعة، التي تأخذ 3 مراحل من الصنع، تبدأ بصب المادة ثم تركيب العقارب، ووضع الأحجار التي تبرز التوقيت، مشيرة إلى أن الأسعار تختلف حسب الطلب، فالساعة تبلغ 400 جنيه، والصينية 350 جنيه، وحامل موبايل مفرغ به مكان للشاحن، والدومينو، وطفاية سجائر، جميعها منتجات تختلف أسعارهم حسب الحجم وجودة التصنيع، لافتةً إلى أن أقل المنتجات سعراً هي ميدالية المفاتيح الصغيرة، التي تبلغ قيمتها 25 جنيهاً، وأعربت عن آملها في إطلاق محل خاص بها، وأن يصبح لها منتج خاص باسمها.