الحكومة: مؤتمر مصر السياحي الدولي الأول سيحقق قفزة بـ«السياحة الوافدة»

أكد عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية استهداف مصر جذب الكثير من السياحة الوافدة، وإحداث نقلة حقيقية في عددهم، وذلك عبر تنظيم مؤتمر مصر السياحي الدولي الأول، المزمع عقده خلال شهر سبتمبر المقبل، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة، وبالتعاون مع شركة سكاي دايف فيرورز، وعدد من الجهات المسؤولة في الدولة.

مؤتمر مصر السياحي الدولي الأول سيكون بمثابة فعالية مهمة

وقال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مؤتمر مصر السياحي الدولي الأول سيكون بمثابة فعالية مهمة تسهم بشكل فعال في تنشيط السياحة، وجذب المزيد من السائحين للبلاد.

وأضاف «القاضي»، خلال كلمته للإعلان عن انطلاق فعاليات المؤتمر المنعقدة حالياً بقصر القبة الرئاسي، أن مصر لم يكن لديها مؤتمرات وفعاليات سياحية لدعوة العالم من أرضها لزيارتها، والترويج للسياحة، ولكن كان يتم المشاركة في الفعاليات العالمية فقط للترويج.

مصر لديها المقومات السياحية اللازمة لتكون المقصد السياحي الأول في العالم

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مصر لديها كافة المقومات السياحية اللازمة لتكون المقصد السياحي الأول في العالم، وما يجعلها جديرة بوجود نافذة متخصصة تُحدث مصر من خلالها العالم من أرضها لدفع عجلة السياحة إلى الأمام.

ودعا «القاضي» كل الجهات بالدولة للمشاركة في فعاليات المعرض، وأية فعاليات مشابهة، حتى ننجح في جذب المزيد من السياحة للبلاد، باعتبارها مصدرا مهما من مصادر دخل الدولة، لنكون على القدر الذي تستحقه مصر من الترويج للسياحة على مستوى العالم.

وقال عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك دعما للمؤتمر من قبل وزارة الطيران المدني، وأن كل المطارات المصرية جاهزة ومستعدة لاستقبال العدد الكبير المتوقع استقباله من الضيوف التي ستشارك في فعاليات المؤتمر، موضحاً أن مصر تستحق نجاح هذا المؤتمر وفعالياته.

وقالت الدكتورة داليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية والمتابعة، إن الوزارة فخورة بتبعية شركة مصر للسياحة، ذات الترخيص رقم 1 في مجال السياحة، مشيرة إلى أن تنظيم المؤتمر سيتزامن مع برامج سياحية جديدة لمعالم غير تقليدية في مصر، خصوصاً أن مصر لديها الكثير من المناطق التي قد لا يعلمها المصريون أنفسهم، وتستحق ترويجها عالمياً.

وروت «تواضروس»، خلال مشاركتها في المؤتمر، تجربة ذاتية لها، حيث سافرت من أسبوع لمحافظة بورسعيد، وتم توجيهها لزيارة منطقة «وادي الملح»، وهي منطقة لمواجهة الطاقة السلبية، والتي قد تكون مصدر جذب سياحي مهم لمصر.

وأوضحت مساعد وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة الصوت والضوء ستقدم عروضا في المواقع المختلفة، مثل الأهرامات، ولكن هناك مناطق جديدة ستعمل عليها مثل سانت كاترين، وقلعة قايتباي في الإسكندرية، واعدة أن تكون تلك العروض بمظهر «يُشرف مصر».

ودعت «تواضروس»، كل الجهات السياحية للانضمام للمنصة الإلكترونية التي تعمل عليها الوزارة حالياً، لافتة إلى وجود توجه بعدم الاعتماد على عدد كبير من المكاتب للترويج السياحي والتعاون خارج مصر، ولكن التعاون مع وكلاء وجهات مختلفة، وهو ما ستسهله المنصة الإلكترونية الجديدة.

وأكد حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، سعادته للمشاركة في فعاليات المعرض المصري الأول المتخصص بمجال السياحة، خصوصاً أنه بمثابة معرض رائدة، وسيشارك به جميع الجهات المهتمة بالقطاع السياحي.

وأضاف «الشاعر»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر: «الحمد لله، الواحد مطمئن على السياحة في مصر، ويعود القطاع السياحية بقوة بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ونتمنى نجاح المعرض، لأن نجاحه هو نجاح لمصر كلها».