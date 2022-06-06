أسعار النجف في مصر 2022.. كلاسيك ومودرن

تشهد أسعار النجف في مصر 2022، عمليات بحث كبيرة من المواطنين، إذ أن النجف من أهم القطع في أي منزل ويتطلب تجهيز المنزل الجديد، اختيار النجف المناسب لكل غرفة، لذا يهتم عدد كبير من المواطنين الراغبين في تجهيز شقة جديدة أو إضافة بعض التغييرات في المنزل، بمعرفة أسعار النجف في الأسواق.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نرصد أسعار النجف في مصر 2022 بمختلف أشكاله وفق جولة للوطن بالأسواق وذلك على النحو التالي:

أسعار النجف في مصر 2022

اختلفت أسعار النجف في الأسواق باختلاف النوع ما بين الخشب والكلاسيك والكريستال وغيرها حيث اختلف سعر النجف المودرن الثلاثي بين 150 جنيها و400 جنيها، كما اختلف سعر النجف الخشبي بين 200 جنيه حتى 700 جنيه وفقا للشكل والحجم، أما النجف المودرن سجل سعر يتراوح بين 500 جنيه حتى 1500 جنيه في الأسواق عام 2022.

أما النجف المعدني، فقد اختلف سعره بين 1000 جنيه حتى 3000 جنيه باختلاف الحجم والموديل والإنارة، والنجف الذي يشمل أكثر من إضاءة أبيض وأصفر يختلف سعره بين 800 جنيه حتى 6000 جنيه باختلاف الشكل والحجم.

وعلى الجانب الآخر يتراوح سعر النجف الاستانلس بسبب ارتفاع سعر خامة الاستانلس بين 4000 جنيها حتى 9000 جنيها باختلاف، والنجف الكلاسيك يختلف سعره بين 2000 جنيها حتى 10000 جنيه باختلاف الشكل والحجم.

أسعار المراوح في مصر 2022

واختلفت أسعار المراوح في الأسواق باختلاف النوع، ما بين السقف والاستاند والماركة فكل ماركة تختلف سعرها عن الآخرى باختلاف امكانياتها وقوة التهوية وحجمها حيث اختلفت أسعار المراوح السقف بين 450 جنيها حتى 600 جنيه باختلاف النوع والجودة أما المروحة الاستاند اختلف سعرها بين 700 جنيها و 1300 جنيها باختلاف النوع.