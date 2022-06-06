عاجل.. وزير التعليم يحسم جدل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على كل الأسئلة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2022، سواء التي تتعلق بكتيب المفاهيم أو النماذج الاسترشادية أو أرقام الجلوس.

وقال «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «أمضينا وقتا طويلا في مطالب لا تكاد تنتهي وأسئلة لا تكاد تنقطع».

ونشر ملخصا لكل الأسئلة الجدلية مع الإجابات النهائية: «لندع أبناءنا يتعلمون في هدوء ولن تجيب الوزارة بعد هذا الجدول لأن الأمور كلها واضحة تماما للجميع».