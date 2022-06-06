كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق كتابة بيانات الطلاب بالبابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022 التي تعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ولا تشمل أي أسئلة مقالية، فضلاً عن عقدها في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن طرق كتابة بيانات الطلاب بالبابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ بالكتابة في الجزء العلوي من البيانات بشريا وليس إلكترونيا وكل السيناريوهات بالرسم مقبولة بخط واضح مع مراعاة عدم الخلط في كتابة رقم خمسة أو صفر.

طرق كتابة بيانات الطلاب بالبابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022

- يدون الطالب اسمه في ورقة البابل شيت بخط واضح.

- يكتب الطالب رقم الجلوس من اليمين إلى اليسار.

- مراعاة عدم كتابة الصفر في رقم الجلوس على أنه رقم خمسة.

- يكتب الطالب اسم المادة التي يؤدي فيها الامتحان.

- يكتب الطالب الكود الخاص به.

- يدون الطالب اسم المديرية التابع لها.

- يدون الطالب اسم الإدارة التعليمية التابع لها.

إجابة امتحانات الثانوية العامة 2022 بالقلم الجاف الأزرق

ونوه الدكتور طارق شوقي، بأن طرق كتابة بيانات الطلاب بالبابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022 بالقلم الأزرق وليس الرصاص، موضحاً أن هذه البيانات يتم مراجعتها جيداً من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بها وعدم مخالفتها.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 تعقد بنظام البابل شيت في المدارس وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي، موضحاً أنه يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم بديلاً للكتاب، ويشمل مجموعة من المعلومات والمصطلحات والقوانين التي تساعد الطالب على حل الورقة الامتحانية.

وحث شوقي جميع الطلاب على ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على نمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية.

طرق حل البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2022

- قراءة التعليمات المدونة بشكل جيد.

- استبدال ورقة البابل شيت إذا كانت تالفة.

- املأ البيانات بطريقة صحيحة.

- تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار المخصص لها.

- تأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الإجابة.

- تأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.

- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة.

- إذا أردت تغيير الإجابة قم بوضع علامة «×» على الإجابة الخاطئة واختر الإجابة الصحيحة.

- غير مسموح بتظليل دائرتين في نفس السؤال وإلا يتم إلغاء الإجابتين معا.

- غير مسموح بالشطب بأي طريقة أخرى غير علامة «×».