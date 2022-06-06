التعليم تبدأ إجراءات غلق مواقع الغش قبل عقد امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت اللمسات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة عبر موقع الوزارة وداخل المدارس، واختيار مقرات اللجان الامتحانية، وإعداد خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية ضد فيروس كورونا قبل بداية الامتحانات بـ48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وتشكيل لجنة لإغلاق مواقع الغش.

إغلاق مواقع الغش قبل بداية امتحانات الثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحرك الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إغلاق جميع مواقع وصفحات الغش الإلكترونية، قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع الغش وتداول أسئلة الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، تكون متصلة بغرف العمليات في المحافظات وغرفة العمليات في الوزارة، للتأكد من سير الامتحانات وعدم وجود أى معوقات، وضبط الطلاب الغشاشين.

لن يسمح بالغش الإلكتروني داخل لجان الثانوية العامة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة لم ولن تسمح بالغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، وأنه سيتم تشديد الرقابة داخل اللجان، لافتا إلى أنه سيتم تحويل أى طالب غشاش للشئون القانونية لإتخاذ كافة الإجراءات ضده، كما سيتم تحويل جميع محاضر الغش إلى النيابة العامة، لتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.