نقابة الموسيقيين تنعى شقيق الفنان وليد توفيق

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، شقيق الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق، الذي رحل عن دنيانا الجمعة الماضية.

هاني شاكر: ربنا يتغمد الفقيد برحمته

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى يشاطر الفنان هاني شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الفنان والصديق وليد توفيق لوفاة شقيقه المغفور له فواز توفيق داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وللأسرة الصبر والسلوان».

وليد توفيق: شكرا لكل من واسانا في مصابنا

وشكر وليد توفيق كل من واساة في وفاة شقيقه، وذلك في منشور له عبر حسابه على تويتر قال فيه: «شكرا لكل من واسانا في مصابنا بوفاة أخي ورفيق عمري الغالي فواز.. شكرا لكل من قدم العزاء من الأصدقاء الفنانين والإعلاميين والأحبة الأقارب والأصدقاء وشخصيات المجتمع إن كان في عزاء طرابلس أو بيروت أو عبر الاتصال أو عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وليد توفيق كان متواجدا منذ أيام في القاهرة من أجل إحياء حفل زفاف ابنة الفنان والسيناريست مدحت العدل الذي كان يحتفل بزفاف ابنته «آية».

يذكر أن الفنان هاني شاكر عاد مؤخرا من العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تسلم جائزة أيقونة الغناء العربي من مهرجان الزمن الجميل التي كشف خلال تواجده فيها عن تسجيله دويتو غنائي جديد مع الفنانة سميرة سعيد ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.