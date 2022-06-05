خبير: 4 أسباب لشراء الذهب الآن.. الأسعار منخفضة والذهب ملاذ آمن

قال آندي هيكت، الخبير والمحلل الاقتصادي إن هناك أربعة عوامل مقنعة تجعل الذهب أصلًا مهمًا لجميع المحافظ، وتجعل شراءه في الوقت الحالي مكسب لمن يحتفظ به.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تقرير له بحسب موقع investing، أن التاريخ أكد على أن هناك أهمية كبير لدور الذهب كوسيلة للتبادل وتحقيق المكاسب إلى آلاف السنين، حيث إنه أصل مثبت وهو مخزن للقيمة ورمز للثروة.

وأشار إلى أن التضخم الحالي الذي يعاني منه العالم كله يمكن للحكومات أن توسع عرض النقود بما يرضيها وشراء كميات كبيرة من الذهب، والطريقة الوحيدة لزيادة المعروض من الذهب هي استخراج المزيد من القشرة الأرضية.

الاضطرابات السياسية جعلت من الذهب عملة للتداول

ولفت إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية، أدت إلى تبخر الآمال في العولمة مع تشعب القوى النووية، كما إن التعاون الصيني الروسي «بلا حدود» يهدد الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهم، في حين أن الانقسام بين دول العالم الرائدة يمكن أن يؤثر على قيم العملات الورقية، إلا أن جميعها تمتلك الذهب وتحترم مكانتها في النظام المالي العالمي.

وأوضح أنه في الوقت الحالي أصبح الذهب معيارًا للتداول، حيث أعلنت روسيا مؤخرًا أنه يمكن استبدال 5000 روبل بجرام واحد من الذهب، ورفعت هذه الخطوة قيمة العملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من العقوبات واسعة النطاق.

دعم اليوان بالذهب يهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية في العالم

وإذا اتبعت الصين هذه الخطوة ودعمت اليوان بالذهب، فلن يكون ذلك مجرد عودة لمعيار الذهب لدولتين رئيسيتين، بل سيهدد مكانة الدولار كعملة احتياطية في العالم إذا لم تتبع الولايات المتحدة سعر الصرف وأعادت العمل به مقابل المعادن الثمينة.

ويمكن أن يؤدي التشعب الجيوسياسي إلى رفع دور المعدن الثمين في النظام المالي العالمي، ويظل الذهب معدنًا يجب أن يكون جزءًا من جميع المحافظ، وائما يكون الشراء عند ضعف الأسعار هو النهج الأمثل، والذي من المرجح أن يستمر.