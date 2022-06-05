سعر الذهب اليوم في مصر.. استقرار ملحوظ بفضل الإجازة الأسبوعية

كشفت محلات الصاغة والمشغولات الذهبية عن سعر الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات الصباحية، وبينها عيار 21 باعتباره المعدن الأكثر شراءً وتداولًا بين المواطنين، فضلا عن باقي الأعيرة الأخرى.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر حتى الآن حالة من الثبات والاستقرار، حيث جاءت قيمة جرام الذهب عيار 24 اليوم، لتسجل نحو 1146 جنيها للبيع، و1151 جنيها للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 860 جنيهًا للبيع، و863 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1003 جنيهات للبيع، و1007 جنيهات للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد، نحو 8024 جنيها للبيع، و8056 جنيها للشراء، وأخيرا سجل سعر الكيلو الذهب اليوم، 1146286 جنيها للبيع، و1150857 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال وصل سعر الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية لنحو 1110 لسعر الذهب عيار 24 أي ما يعادل 59.56 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، نحو 970.93 جنيه، بما يعادل 52.12 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 18، نحو 832.22 جنيه، بما يعادل 44.67 دولار في أسواق المال.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7767 جنيهًا، بما يعادل 416.93 دولار، وسجلت أسعار أوقية الذهب الوم الأحد نحو 34,509 جنيه بما يعادل 1,852 دولار أمريكي، وأخيرا وصلت أسعار كيلو الذهب اليوم لتسجل نحو 1,109,604 جنيه ما يعادل 59,559 دولار أمريكي.

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا في جميع الأعيرة أمس السبت 4 يونيو، بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية والبنوك، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية وتداولا في مصر.