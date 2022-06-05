بالرغم من ارتفاع المصنعية.. الذهب عيار 14 يحقق مكاسب على المدى الطويل

بعد إعلان شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية تفكيرها في طرح ذهب عيار 14 في الأسواق كخطوة منها لتقليل الأعباء على المواطنين الراغبين في شراء الذهب، حيث ينخفض سعر الذهب عيار 14 عن العيارات الأخرى.

سعر الذهب عيار 14 سعره أقل من الذهب الآخر

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وأسعار الذهب، إن سعر الذهب عيار 14 سعره أقل من الذهب الآخر، ولكن سعر المصنعية الخاصة به مرتفعة بطريقة كبيرة، قد تصل بأكثر من عيار 18.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أنه بالنظر لسعر عيار 14 من 3 سنوات وأكثر وسعره الحالي، فمن الوارد مع مرور الوقت أن يعوض فارق خسارة المصنعية العالية عند عملية إعادة البيع.

ارتفاع مصنعية الذهب عيار 14 بسبب صلابته

وأشار إلى أن الوقت قد يعوض خسارة سعر المصنعية، ولكن سوف يحدث هذا على المدى الطويل، فمن المتعارف عليه أن سعر المصنعية في الذهب عيار 14 مرتفع نظرا لارتفاع تكلفه تشكيله، حيث يدخل النحاس بكثافة كبيرة في صناعة العيار.

وأوضحت أن الذهب عيار 14 يعامل نفس معاملة عيارات الذهب مثل عيار 21 وعيار 18 بالمحال التجارية ولا يفرق عنه فهو في النهاية ذهب عادي ولكن به كمية أكبر من النحاس من الأعيرة الأخرى.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات منذ أيام في حفل شاركت فيه مع مصلحة الدمغة والموازين، بأنه قد يتم طرح مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب، وذلك في تجربة أولية ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري لتلك النوعية من المنتجات، وجاء ذلك في إطار حرص الشعبة على تخفيف الأعباء على الشباب المقبلين على الزواج، ومحاولة منها لتحقيق استقرار كبير في الأسعار.