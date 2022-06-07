الفاو: إعلان الهند إيقاف تصدير القمح من أسباب رفع الأسعار العالمية

قال الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل لإقليم الشرق الادني وشمال أفريقيا بمنظمة الزراعة والغذاء التابعة للأمم المتحدة «فاو»، إنه رغم مرور 100 يوم على بداية الحرب إلا أن الدول ما زالت تنفق من مخزونها ورصيدها الاستراتيجي وأن الدول لم تطلب حتى الآن إمدادات إضافية، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يكشف أن حجم التأمين لخروج سفينة من البحر الأسود يفوق بكثير ما كان يتم إنفاقه في السابق وبالتالي وجود تكلفة جديدة.

الخطوة الهندية هي سبب رفع الأسعار

وكشف الواعر خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» سبب ارتفاع الأسعار وتحديدًا القمح هذا الشهر عن الشهر الماضي هو إعلان الهند إيقاف تصدير القمح تخوفًا من موسم جفاف نظرًا لعدم تلقيها أمطار مثل المعتاد هذا الموسم وتوقعاتها أن يكون إنتاجها أقل من المتوسط وبالتالي أعلنت انها ستوقف تصدير القمح إلا بتصاريح خاصة.

القدرة الاستيعابية

ولفت إلى أن الدول لها قدرة استيعابية بمخزونات تكفي لفترة تصل لـ6 شهور باستثناء لبنان والتي تعرضت لكارثة تدمر فيها أماكن التخزين عند انفجار مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي للدول يبدأ خلال هذه الفترة من العام وأن لدينا مساحة من الراحة، مشددًا على أن مشكلة المياه والأراضي لا تفي بالإنتاج الذي نحتاجه للاستهلاك المحلي من الحبوب خاصة القمح.