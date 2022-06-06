وصول سفينتين محملتين بالقمح من روسيا وبلغاريا لميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال السفينة المصرية «وادي الكرم»، وعلى متنها حوالي 53 ألف طن من القمح الوارد من دولة بلغاريا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما أعلنت الهيئة استقبال السفينة «ترامب ليدي» بمنطقة الانتظار بالميناء، والتي ترفع علم مالطا، وعلى متنها شحنة تقدر بحوالي 63 ألف طن من القمح الوارد من روسيا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. ومن المنتظر، أن يبدأ تفريغ الشحنة فور رسوها على الرصيف المخصص لاستقبالها.

تأمين إمدادات القمح

وأوضح اللواء أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء مستمر في استقبال وتداول السلع الاستراتيجية من القمح والحبوب والغلال، وذلك بعد نجاح مصر في فتح مصادر جديدة لتأمين الإمدادات الخاصة بتلك السلع وكذلك تأمين الإمدادات الواردة من المصادر الاعتيادية سواءً خارجياً أو داخلياً ، حيث تعمل الدولة على تأمين احتياجاتها من كل دول العالم، طبقاً للمعايير الصحية المعمول بها على الرغم من الأزمة التي يمر بها العالم.

قدرات تخزينية كبيرة

ويتمتع ميناء دمياط بقدرات تخزينية كبيرة، خاصة بعد إقامة الصوامع المعدنية الجديدة بطاقة تخزينية تبلغ حولى 70 ألف طن، مضافة إلى الصوامع الأسمنتية ذات السعة التخزينية بنحو 150 ألف طن، وبذلك تبلغ الطاقة التخزينية الإجمالية للصوامع بالميناء حوالى 220 ألف طن.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية، في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية، وتنفيذاً للتكليفات الرئاسية فى التوسع لإنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع ضمن الرؤية الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائى والحفاظ على مخزون واحتياطي كاف من القمح.