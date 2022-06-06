«مستثمري السياحة»: روسيا ترفع عدد رحلاتها لشرم الشيخ منتصف الشهر الجاري

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن شركات السياحة الروسية ستبدأ في زيادة عدد رحلاتها إلى شرم الشيخ بداية من يوم 16 يونيو الجاري، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق المدينة حاليا تتراوح ما بين 45 إلى 50%، مشيرا إلى أن تلك النسب سترتفع خلال الأسابيع المقبلة على أن تصل إلى نحو 70% بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية .

شرم الشيخ تبدأ في استعادة عافيتها

وأضاف لـ«الوطن» أن شرم الشيخ بدأت في استعادة عافيتها بعد نحو 3 شهور عانت خلالها غالبية المنشآت الفندقية من تراجع نسب الإشغال وذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي وتسببت في توقف الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا بشكل كامل ومن روسيا بشكل جزئي، لافتا إلى أن شرم الشيخ كانت أكثر المدن المصرية تأثرا بتوقف قدوم السياح الأوكران لمصر، خاصة وأن أوكرانيا كانت السوق الرئيسية المصدر للسياح للمدن السياحية بجنوب سيناء منذ عام 2020.

زيادة أعداد السياح الوافدين لجنوب سيناء خلال الصيف

وأشار عبداللطيف إلى أن الصيف المقبل سيشهد زيادة أيضا في أعداد السياح المصريين الوافدين إلى شرم الشيخ لا سيما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وذلك في ظل العروض السعرية المخفضة التي بدأت العديد من الفنادق والشركات تقديمها لجذب المصريين لزيارتها خلال الصيف، موضحا أن غالبية الفنادق التي قدمت عروضا لجذب المصريين هي من ذوي الـ 3 و4 نجوم.

وكان رامي فايز، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال خلال الأسبوع الجاري بفنادق مرسى علم تتراوح ما بين 60 إلى 70%، مرجعًا ذلك إلى استقبال المدينة خلال هذا الأسبوع لنحو 105 رحلات سياحية من عدد من الدول الأوروبية مثل بولندا وبلجيكا والتشيك وهولندا وإيطاليا وألمانيا.