«فودة»: 90 فندقا حصلوا على النجمة الخضراء قبل انطلاق قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي شملت مطار شرم الشيخ، الرويسات، الطريق الدائري، ميدان السلام، بالإضافة إلي زيارة عدد من الفنادق، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 30 ألف.

وتابع «فودة»، في تصريح خاص، أنه عرض موقف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالمجان طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث جرى تحويل أكثر من 97% من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن الوقود العادي.

فنادق حصلت على النجمة الخضراء

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن فنادق شرم الشيخ استعدت لاستضافة قمة المناخ عن طريق التحول إلي الطاقة النظيفة، واستخدام الطاقة الشمسية بديلًا عن الكهرباء، مشيرا إلي أن نحو 90 فندقا حصلوا على النجمة الخضراء بشرم الشيخ في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 بعد خمس شهور.

جميع الفنادق ستحصل على شهادة النجمة الخضراء بحلول 30 سبتبمر

وأشار إلى أ جميع فنادق شرم الشيخ ستكون حاصلة على شهادة النجمة الخضراء قبل يوم 30 سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن إجمالي عدد فنادق شرم الشيخ التي حصلت على شهادة النجمة الخضراء حتى الآن اقترب من الـ90 فندقا.

30 ألف غرفة فندقية

وأكد محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، أنه جار تجهيز ما يقرب من 30 ألف غرفة فندقية على أعلى مستوى لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ COP 27 نوفمبر المقبل، وقال إن عدد كبير من الفنادق بدأت تتحول إلى الطاقة النظيفة التي جرى الاتفاق عليها لاستكمال منظومة المدينة الخضراء.

أضاف أن عدد كبير من الفنادق بدأ في عمل محطات طاقة شمسية، واستغلال أسطح الفنادق لإقامة محطات طاقة شمسية، وربطها على الشبكة الموحدة، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بزيارة عدد من الفنادق والمنتجعات بمنطقة نبق بشرم الشيخ لمتابعة الأعمال الجارية.

وقال إن الرئيس السيسي وجه بضرورة حل مشاكل المستثمرين، وتشغيل المشروعات المتعثرة لدعم عجلة التنمية بالمحافظة.