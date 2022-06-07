الحكومة ترصد انخفاض شراء المصريين عبر الإنترنت بعد تراجع أزمة كورونا

رصد مجلس الوزراء، ممثلا في مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، انخفاض معدلات شراء المصريين للمنتجات المختلفة عبر «الإنترنت»، وذلك خلال استطلاع رأي حديث أجراه تليفونيا على عينة من المصريين الأكبر من 18 عاما، في النصف الثاني من شهر مايو الماضي.

12.1% يشترون عبر الإنترنت في مايو 2022.. و17.5% في نوفمبر 2021

وذكرت نسبة 12.1% من العينة الممثلة للمجتمع المصري، خلال استطلاع رأي شهر مايو الماضي، أنّهم يشترون المنتجات الإلكترونية عبر الإنترنت، فيما كانت ذات النتيجة خلال عام 2021، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، تُناهز 17.5% من المصريين خلال استطلاع «المركز» ذاته خلال شهر نوفمبر 2021.

الشراء عبر الإنترنت ارتفع عقب أزمة انتشار كورونا

وأوضح مركز معلومات الوزراء، في استطلاع الرأي الذي أجرها خلال نوفمبر 2021، أنّ هناك ارتفاعا في معدل الشراء عبر الإنترنت، كنتيجة لـ«تداعيات أزمة فيروس كورونا»، حيث اتجه البشر لزيادة التسوق عبر الإنترنت، واللجوء لتوصيل الطلبات للمنازل.

مصر في أفضل أوضاعها الوبائية في مجابهة كورونا منذ اندلاع الأزمة

وتراجع الوضع الوبائي للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد في مصر خلال الفترة المقبلة لحد كبير، وهو الأمر الذي وصفه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بأنّه أفضل وضع وبائي لمصر منذ الأزمة، ما أدى إلى إصدار تقرير الوضع الوبائي لكورونا في مصر بشكل أسبوعي، قبل أن يتوقف إصداره مؤخرا.

الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والملابس أكثر المنتجات شراءًا

وأوضح «مركز المعلومات»، في تقريره، أنّ أكثر المنتجات التي يشتريها المواطنين المصريين عبر الإنترنت، بحسب استطلاع الرأي الذي أجراه في «مايو 2022»، هي الأجهزة الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية، والملابس.