موجة حر تضرب الشرق الأوسط بسبب منخفض الهند.. تعرف على البلدان المتأثرة

تشهد منطقة الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، بسبب تأثر المنطقة بمنخفض الهند الموسمي.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

ويشار إلى أنّ هناك عدد من البلدان التي ستتأثر بذلك المنخفض الموسمي ومن تلك البلدان شبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام وإيران، وسيصل تأثير موجة الحر إلى مصر أيضاً، ويعمل مرور منخفض الهند الموسمي بالبحر المتوسط على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالي تعديل درجة الحرارة، لكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الجو.

الرياح الموسمية الهندية

وفي وقت سابق قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن تقدم الرياح الموسمية إلى «جوا»، في الهند تأخر بسبب الدوران المضاد للإعصار في منتصف طبقة التروبوسفير فوق ولاية ماهاراشترا وتيارات الرياح الموسمية الضعيفة، لكن من المرجح أن تتغير، وبالتالي من المرجح أن تصل الرياح الموسمية إلى «جوا»، بحلول نهاية هذا الأسبوع.

ووصلت الرياح الموسمية إلى ولاية كيرالا في 29 مايو وكاروار في 31 مايو، حتى مع تأجيل تقدم الرياح الموسمية إلى «جوا»، بسبب دوران الإعصار المضاد في منتصف طبقة التروبوسفير فوق ولاية ماهاراشترا وتيارات الرياح الموسمية الضعيفة، قال IMD إن هذه الظروف من المرجح أن تتغير، وسوف تتقدم الرياح الموسمية إلى «جوا»، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتوجد رياح غربية في المستوى الأدنى تولد غيومًا منخفضة المستوى، ولكن لظروف هطول الأمطار الموسمية المثالية، يجب أن يضعف الدوران المضاد للأعاصير السائدة فوق ولاية ماهاراشترا، وقالت الهيئة إنّ الإعصار المضاد فوق منطقة ماهاراشترا هو سمة نموذجية لموسم ما قبل الرياح الموسمية، وبمجرد أن يضعف هذا النظام ويتلاشى بحلول 9 أو 10 يونيو، نتوقع أن يكون للرياح الموسمية نشاطها الطبيعي على الساحل الغربي، وتتم مراقبة الظروف باستمرار .