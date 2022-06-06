فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أقوى 50 شركة في مصر لعام 2022

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى «أقوى 50 شركة في مصر»، لعام 2022، التي تضم الشركات الأكثر ربحية والأعلى قيمة في الدولة، وأعدت القائمة وفقًا للمعلومات والبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة، التي صّنفت بالاعتماد على القيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح.

وبلغ إجمالي القيم السوقية لدى 50 شركة نحو 28.5 مليار دولار، وتخطى مجموع الأصول 142 مليار دولار، بينما وصلت المبيعات الإجمالية للشركات إلى نحو 39.1 مليار دولار، ومجموع صافي الأرباح 5.4 مليار دولار.

في حين هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 16 شركة، يليه العقارات بـ 8 شـركـات، والصناعة بـ 7 شـركـات، وتصدر البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، بإجمالي أصول بلغت 26.8 مليار دولار فـي نهاية عــام 2021. يليه QNB الأهلي.

فيما تعد المصرية للاتصالات، أقوى شركة خارج القطاع المصرفي بإجمالي أصول 4.9 مليار دولار، وقيمة سوقية تتجاوز 1.5 مليار دولار، وتصدرت مـجـمـوعـة طلعت مصطفى القابضة، القطاع العقاري المصري باعتبارها أكبر شركة عقارية عامة بإجمالي أصول 7.5 مليار دولار.

كذلك تزايدت مبيعات أكبر 10 شركات في القائمة بنسبة 31% في عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتسجل 22.8 مليار دولار. وقفز صافي أرباحها بنسبة 59% لنحو 3 مليارات دولار.

يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة لأقوى 50 شركة في مصر 2022 هنا.

أقوى 5 شركات في مصر لعام 2022

1- البنك التجاري الدولي (CIB)

القطاع: البنوك والخدمات المالية

القيمة السوقية: 4.5 مليار دولار

المبيعات: 2.7 مليار دولار

صافي الأرباح: 713 مليون دولار

الأصول: 26.8 مليار دولار

2- QNB الأهلي

القطاع: البنوك والخدمات المالية

القيمة السوقية: 2 مليار دولار

المبيعات: 1.9 مليار دولار

صافي الأرباح: 410 ملايين دولار

الأصول: 19.3 مليار دولار

3- المصرية للاتصالات

القطاع: الاتصالات

القيمة السوقية: 1.5 مليار دولار

المبيعات: 2 مليار دولار

صافي الأرباح: 453 مليون دولار

الأصول: 4.9 مليار دولار

4- السويدي إليكتريك

القطاع: الصناعة

القيمة السوقية: 878 مليون دولار

المبيعات: 3.3 مليار دولار

صافي الأرباح: 205 ملايين دولار

الأصول: 3.6 مليار دولار

5- مجموعة طلعت مصطفى القابضة

القطاع: العقارات والإنشاءات

القيمة السوقية: 953 مليون دولار

المبيعات: 825 مليون دولار

صافي الأرباح: 96 مليون دولار

الأصول: 7.5 مليار دولار

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