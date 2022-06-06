«الكهرباء» تتيح وسائل جديدة لدفع الفواتير عبر الـ«ATM»

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ الوزارة طوّرت من طريقة التحصيل التقليدية، موضحًا: «أصبح في إمكان المواطن الاستعلام عن الفاتورة عن طريق كود السداد الإلكتروني، ويكون هذا الاستعلام من المحافظة البنكية أو منافذ الدفع الإلكتروني وماكينات الـATM المختلفة.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «مؤخرا، تم التعاقد على بعض الأجهزة وسيتم توزيع نحو 7900 جهاز، حتى يذهب الأفراد إلى المواطن حتى منزله ويتم الدفع عن طريق الكروت البنكية وما إلى ذلك».

دفع الفواتير إلكترونيا يساعد في عدم تراكمها

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «هناك المنصة الإلكترونية وخدمات الكهرباء العديدة عليها، مثل خدمة الدفع الإلكتروني، كما أن عدادت مسبوقة الدفع أصبح من الممكن شحنها إلكترونيا دون الذهاب إلى أي مكان أو فروع الكهرباء».

ولفت الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنّ دفع الفواتير إلكترونيا يساعد في عدم تراكمها، لأن التقصير يؤدي إلى رفع العداد، وذلك من ثاني شهر تأخير، حيث يجرى توجيه الإنذار، لافتًا إلى أنّ الدفع الإلكتروني يمنع الاحتكاك بين المحصل والمواطن.

آليات الشكاوى إلكترونية وتليفونية

وأشار، إلى أن آليات الشكاوى كلها إلكترونية أو تليفونيا، أشهرها الخط الساخن 121 حيث يستقبل البلاغات من التليفونات الأرضية أو التليفونات المحمولة طوال ساعات، كما جرى إطلاق منصة خدمات الكهرباء إلكترونيا مؤخرا، حيث تقدم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن دون الذهاب إلى فرع الكهرباء.