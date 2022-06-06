مرفق الكهرباء يتدخل لحل مشكلة مستهلك يتضرر من عدم تركيب العداد

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، استجابته لشكوى أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم تركيب العداد.

دراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها

وأشار الجهاز إلى أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها تبين ما يلي:

- تم إجراء معاينة للشقة الخاصة بالشاكي.

- ثم تم إعداد المقايسة وسداد قيمتها الخاصة بالتوصيل.

- تم التعاقد على تركيب العداد، وتم تركيب العداد في ذات الوقت.

التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وتم إزالة الأسباب

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر «فيسبوك»، إنه تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

طرق إبلاغ المستهلك بشكواه لمرفق الكهرباء

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org و البرید ص.ب. 73 «بانوراما أكتوبر» رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».