السكة الحديد تعلن تأخير القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد التابعة لوزارة النقل والمواصلات، موقف التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو، وذلك وفقًا لما تنجزه الهيئة في الآونة الأخيرة من أعمال تطوير شاملة ورفع كفاءة على بعض أشرطة ومزلقانات وخطوط السكة الحديد، بهدف رفع وتعزيز عوامل ومعدلات السلامة والأمان للمسافرين مستقلي القطارات، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

وجاءت التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 يونيو كالتالي:

- خط «القاهرة / الإسكندرية» متوسط تأخيرات القطارات مدة تصل لـ 90 دقيقة.

- خط «القاهرة / أسيوط» متوسط تأخيرات القطارات مدة تصل لـ 120 دقيقة.

- خط «أسيوط / أسوان» مدة تصل لـ60 دقيقة.

- خط «بنها/ بورسعيد» متوسط تأخيرات القطارات مدة تصل لـ 120 دقيقة.

- خط «طنطا / المنصورة / دمياط» متوسط تأخيرات القطارات مدة تصل لـ 60 دقيقة.

- خط «قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة» متوسط تأخيرات القطارات تصل لمدة 60 دقيقة.

مشروعات تطوير الهيئة القومية للسكة الحديد

وتعلن وزارة النقل والمواصلات متمثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، اعتذارها لكافة الركاب مستقلي القطارت بالوجهين القبلي والبحري، عن تلك التأخيرات، بسبب تهديات جرارات القطارات في بعض المناطق والمواقع التي بها أعمال تطوير، جاري تنفيذها لصيانة بعض أشرطة وخطوط السكة والمزلقانات، علاوة على ذلك تطوير المحطات وتجديد نظم الإشارات بها، لافتة المسافرين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والاستعدادات التي تتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

حملات التوعية التي تحرص عليها السكة الحديد

وتستمر الهيئة القومية للسكة الحديد، في إطلاق حملاتها التوعوية، التي من أبرزها «سلامتك تهمنا»، التي من خلالها تناشد بها مستقلي القطارات بعدم إلقاء القمامة والنفايات على أشرطة السكة الحديد والمزلقانات وأرصفة المحطات وحرمها، لما قد تسببه في اهدار أرواح العديد من المواطنين بسبب نشوب الحرائق التي قد تحدث بسببها، ما يسفر عنه عواقب وخيمة، منها إتلاف الممتلكات الدولة العامة وتعطيل سير منظومة السكة الحديد بالشكل السليم.