الدولار يعاود الارتفاع مع ترقب الأسواق لقرارات «الفيدرالي الأمريكي»

ارتفع مؤشر الدولار فوق 102.5 اليوم الثلاثاء، في محاولة للصعود لليوم الثالث على التوالي، حيث تراجعت الرغبة في المخاطرة، مع استعداد المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تعزز رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما استوعب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي، والذي أشار إلى المرونة الاقتصادية ودعم موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الحازم ضد التضخم.

رفع الفائدة الأمريكية

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس هذا العام، وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات السياسة في يونيو ويوليو، فإن قراءة التضخم المرتفعة ستعزز التوقعات بمزيد من التشديد في النصف الثاني من السنة.

تزايد التوقعات بشأن إمكانية الدخول في حالة ركود

تأتي تحركات الدولار في وقت يشهد الاقتصاد الأمريكي فيه حالة من الارتباك نتيجة تزايد التوقعات بشأن إمكانية الدخول في حالة ركود، وأبدت بنوك استثمار الأمريكية الكبرى إمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود فعلية، حيث اعتبر جيمي ديمون رئيس بنك «جيه بي مورجان»، أن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه إعصارا حقيقيا، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتخذ إجراءات قوية لمنع حدوث ذلك.

وكانت وكالة «بلومبرج»، الأمريكية أجرت استطلاعا أظهر أن هناك احتمالية بنسبة 30% لحدوث ركود خلال الـ 12 شهراً المقبلة، ارتفاعاً من نسبة لم تكن تتجاوز 15% في استطلاع مشابه تم إجراؤه مارس الماضي.

ووفقا لما نقلته «بلومبرج» عن جون والدرون، رئيس بنك «غولدمان ساكس»، فإن المناخ الاقتصادي الحالي يعد الأكثر تعقيدا، في ظل تكالب هذا العدد من الصدمات في الأسواق.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 14 و15 يونيو المقبل، لبحث نسبة الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة، ومن بعدها سيعقد اجتماعا آخر في منتصف يوليو، وهي الاجتماعات التي ستحدد حيثياتها ما إذا كان الفيدرالي سيتوقف عن زيادة الفائدة فعليا في سبتمبر أم لا، بناء على تحركات التضخم.