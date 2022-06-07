روسيا تسقط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في ميكولايف وخاركيف

أفادت موقع قناة العربية، في نبأ عاجل عنه قبل قليل، بأنّ وزارة الدفاع الروسية أسقطت 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مدينتي ميكولايف وخاركيف، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

إسقاط أسلحة أوكرانية

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أنّها تمكنت خلال يوم واحد، من إسقاط أسلحة استلمتها أوكرانيا من النرويج والولايات المتحدة الأمريكية، وتمكنت من إسقاط مدفع ذاتي الحركة، استلمته أوكرانيا من النرويج، ومدفعي هاوتزر أمريكية الصنع.

الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الموافق 24 فبراير، معلنا شن عملية عسكرية ضد كييف، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس الحدودي بين البلدين من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.