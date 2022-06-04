«الدفاع الروسية»: تدمير مركز تدريب عسكري أمريكي ونقطة تجمع للمرتزقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنَّ صواريخ عالية الدقة أُطلقت من الجو ضربت مركزًا تابعًا للجيش الأوكراني للتدريب على مدافع «الهاوتزر» الأمريكية في مقاطعة سومي بشمال البلاد، كما تمّ تدمير نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب في أوديسا، فضلا عن إسقاط طائرة نقل عسكرية أوكرانية كانت تحمل أسلحة وذخيرة إلى هناك.

الدفاع الروسية: مركز التدريب الأوكراني كان به مدربون أجانب

وأكّد المتحدث باسم الدفاع الروسية الجنرال، إيجور كوناشينكوف، في إفادة صباحية، اليوم، أنَّ مركز التدريب على المدفعية الذي تمّ ضربه، شهد قيام مدربون أجانب بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام مدافع الهاوتزر M777 عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

وأشار كوناشينكوف كذلك إلى أنَّه نتيجة لهجوم صاروخي تم تدمير نقطة تمركز للمرتزقة الأجانب في مقاطعة أوديسا، الواقعة جنوب أوكرانيا، كما تمّ استهداف 27 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى موقعين للقيادة، و6 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين.

إيجور كوناشينكوف: مقتل 400 عنصر للفصائل القومية الأوكرانية

وذكر المتحدث باسم الدفاع الروسية أنَّ الطيران الحربي الروسي ضرب 54 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، كاشفًا أنَّ الغارات الجوية أدت لمقتل أكثر من 400 عنصر للفصائل القومية، وتدمير 20 دبابة ومدرعة، و4 راجمات صواريخ من طراز BM-21 «جراد»، و9 قطع مدفعية، و29 مركبة مختلفة الأغراض، حسب قوله.

وفي إطار ضرب خطوط الإمداد للقوات الأوكرانية، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية أوكرانية كانت تقل أسلحة وذخيرة، كما تم خلال اليوم الماضي تدمير 17 طائرة بدون طيار، بينها طائرتان من طراز «Bayraktar-TB2».

كوناشينكوف: قصف 542 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية أيضا، إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية قصفت خلال يوم 33 موقع قيادة، و131 موقع إطلاق نار لوحدات المدفعية الأوكرانية، بالإضافة إلى 542 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية.

ورصد الجنرال إيجور كوناشينكوف خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، مشيرًا إلى تدمير 187 طائرة، و129 مروحية، و1104 طائرات دون طيار، و328 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3406 دبابات ومدرعات أخرى، و1769 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و466 راجمة صواريخ، إضافة إلى 3405 مركبات عسكرية خاصة.