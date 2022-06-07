السجن المشدد 5 سنوات لشخصين قتلا شابين وجدوهما في أرضهما بالفيوم

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين، وهاني رمسيس، وأمانة سر محمود حفني، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بمعاقبة كل من محمد ربيع ميلاد عبدالحفيظ، 27 سنة، ومحمد إبراهيم عبدالهادي شلقاني، 33 سنة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرمتهما 20 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الإدارية، لإدانتهما بتهمة قتل أحمد رجب محمد محمد شداد، 34 سنة، ومحمود سيد ربيع علي، 20 سنة، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد.

تفاصيل العثور على جثتي شابين

وتعود تفاصيل القضية رقم 10201 جنايات مركز سنهور لسنة 2021 والمقيدة برقم 2529 لسنة 2021، إلى يوم 20 سبتمبر 2021، إذ تلقت قوات الشرطة بلاغًا من أحد المزارعين ويدعى أحمد ربيع سيد أحمد، 34 سنة، فلاح والمقيم بمنشأة دكم، عن اكتشافه جثتي شابين أمام قطعة أرض زراعية خاصة به.

الشرطة انتقلت لموقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة سنهور إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثتي شابين أحدهما مصاب بطلق ناري بالبطن وآخر بالكتف، وبجوارهما دراجة بخارية وأكياس بلاستيكية تحتوي على مواد مخدرة، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

فريق بحث لكشف غموض الواقعة

تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك بين البحث الجنائي والأمن العام وضباط المباحث بمديرية أمن الفيوم، والذي تمكن من تحديد هوية مرتكبي الجريمة، والذين كانا يختبئان في واختبائهم في مزرعة زيتون بالطريق الصحراوي الشرقي مركز ببا بمحافظة بني سويف، وجرى ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن مكان سلاح الجريمة.

قتلاهما بسبب مبيتهما بالأرض الزراعية

واعترف المتهم الأول، أنه يمتلك قطعة أرض زراعية بالقرب من مكان العثور على الجثتين، وأنه تردد بين أهالي القرية في الآونة الأخيرة وجود بعض الأشخاص الغرباء سيئي السمعة يقومان بالمبيت داخل الأرض الزراعية، فاتفق مع نجل خالته «المتهم الثاني» بالتوجه لقطعة الأرض للمبيت بها وتوجها سويًا فجر يوم الواقعة وحينما دخل الأرض خاصته فوجئ بشخصين غرباء نائمين بالأرض، خاصته وبجوارهم دراجة بخارية وبعض الأكياس البلاستيكية وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية.

إطلاق النيران على المجني عليهما

وأضاف المتهم، خلال التحقيق معه، أن نجل خالته تحفظ على السلاح الناري خشية استخدامه من قبل المجني عليهما وقاما بإيقاظهما وحاولا شل حركتهما لطردهما من المكان، والتنبيه عليهم بعدم التواجد بذلك المكان مجدداً إلا أنّهما رفضا ذلك وحاولا السيطرة على السلاح الناري، وقام أحدهما بمحاولة التعدي عليه باستخدام سلاح أبيض مما دفع نجل خالته لإطلاق أعيرة نارية في الهواء بقصد تهديدهم إلا أنّها أحدثت إصابتهما ومنها وفاتهما.

نقل جثتيهما وممتلكاتهما وألقوهما بالطريق

وأشار إلى أنّهما عقب ذلك نقلا سويا جثثهما، والدراجة النارية، ومتعلقاتهما، والسلاح الناري، إلى الطريق الزراعي حتى لا يفتضح أمرهما، ولكنه عاد مرة أخرى وأخذ السلاح من مكان إلقاءه بجوار المجني عليهما، وتحفظ عليه لاقتناعه بأنّ ضبط السلاح قد يتسبب في اكتشاف حقيقة الواقعة، كما احتفظ بالسلاح الأبيض الذي حاول أحد المجني عليهما استخدامه ضده، وأرشد عن مكان الأسلحة التي دفناها في الأرض الزراعية.

وبإحالتهما إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.