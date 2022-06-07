اندلاع حريق هائل في مدخنة أحد المطاعم الكبرى بأسيوط 

نشب حريق صباح اليوم الثلاثاء، بمدخنة أحد المطاعم الشهيرة بشارع 23 يوليو، التابعة لحي غرب دون وقوع خسائر في الأرواح.

إخطار لمديرية أمن أسيوط بتفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم أول يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق بمدخنة داخل عمارة خاصة بمطعم شهير.

قوات الحماية المدنية بالموقع

وعلى الفورانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف برئاسة مأمور قسم أول و أحمد ثابت نائب حي غرب إلى مكان الواقعة.

وفور وصول القوات جرى إخماد الحريق، وتبين بالفحص الأولية نشب الحريق في مدخنه شوايا مطعم شهير ونتج تلفيات في سقف احد الشقق دون وقوع خسائر في الأرواح.

وفاة وإصابة اثنين في حادث تصادم بأسيوط

في سياق منفصل، تلقى اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط إخطارًا من مأمور قسم أول يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحادث تصادم سيارة نقل ومركبة التروسيكل على الطريق الدائري بدائرة أول أسيوط.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من شرطة قسم أول الى مكان محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم سيارة نقل تحمل رقم «١٤٥٧ ى.ع.س» ومركبة التروسيكل، وجرى إزالة آثار الحادث بجانبي الطريق لتيسير حركة المرور، ونقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الإيمان العام.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وحرر محضر بالواقعه للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.