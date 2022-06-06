حريق في عقار وحوشين بمركز طما بسوهاج

تسبب ماس كهربائي في حدوث حريق بإحدى الشقق بعقار بمركز طما بمحافظة سوهاج، وامتدت النيران إلى حوشين مجاورين وجرى السيطرة على الحريق بالدفع بسيارتي حماية مدنية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج يفيد نشوب حريق بشقه دائرة مركز طما.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طما بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث حيث تبين نشوب الحريق بشقه بالطابق الثاني بمنزل ملك المدعو «رضا ع م ح» 42 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمركز طما بمحافظة سوهاج، وقد امتد الحريق إلى حوشين مجاورين ملك كل من «سامي ا ح ب» 54 عاما مزارع ويقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج و«القاسم ع ب ب» 33 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج .

وقد تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

نفي الشبهة الجنائية وتحرير محضر

وبسؤالهم أفاد أصحاب العقارات التى نشب بها الحريق بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.