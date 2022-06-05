السيطرة على حريق نشب في مخزن قطع غيار موتوسيكلات بنجع حمادي

تمكنت الحماية المدنية في نجع حمادي بقنا، من السيطرة على حريق نشب بمخزن قطع غيار موتوسيكلات بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي.

بلاغ باندلاع حريق في مخزن

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ اندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار موتوسيكلات في قرية بهجورة بنجع حمادي.

وقالت الحماية المدنية بقنا، في بيان لها، إن الحريق نشب في منزل غير مأهول بالسكان، ومكون من 3 أدوار بمنطقة بجهورة في نجع حمادي، وهو تحت الإنشاء والأدوار بها قطع غيار دراجات بخارية.

السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية

ونجحت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد حسين صلاح، والرائد أمن حسني، والنقيب جمال الشافعي، في السيطرة على الحريق والتلفيات في محتويات الأدوار من قطع غيار الدرجات البخارية، ولا توجد إصابات ولا خسائر بالأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.