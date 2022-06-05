عاجل.. إخماد حريق داخل مركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

نجح رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل مركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة في مدينة السادس من أكتوبر، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت عملية الإخماد دون وقوع إصابات.

3 سيارات لإخماد الحريق

بداية التفاصيل، فور تلقي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمركز صيانة سيارات بالمنطقة الصناعية الثالثة في أكتوبر، وعلى الفور تحرك رجال الحماية المدنية، بصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الحريق، وتم انتداب المعمل الجنائي، لمعرفة الأسباب النهائية والخسائر التي نجم عنها الحريق.

وشكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجنائية بالجيزة، فريق لجمع التحريات حول نشوب الحريق داخل أحد المصانع، للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع النيران.

وحرر محضرًا وباشرت جهات التحقيق التحقيقات.