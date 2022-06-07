«مسلم» يكشف سبب تفاقم نبرة الحزن في أغانيه بعد طرح «مين كان السبب»

طرح المطرب مسلم أغنية جديدة بعنوان «مين كان السبب» وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» منذ يومين فقط، ويغلب على كلمات الأغنية طابع الحزن والفراق مثل أغنية «أتنسيت».

مسلم يوضح سبب تفاقم نبرة الحزن في أغانيه

وقال مسلم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سبب تفاقم نبرة الحزن في أغانيه الفترة الماضية، هو بسبب تجارب في حياته الشخصية، وأن أغنية اتنسيب كانت علي تجربة شخصية مر بيها، حيث إنه تعرض لعلاقة ارتباط فاشلة عام 2014، وبسبب هذا حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا لأنها من قلبه.

وأضاف أن أغنية «اتنسيت» موجودة من 2014 بكلماتها ولحنها، لكنها لم تخرج إلى النور من خلال الفيلم، وأنه تفاجأ بالنجاح وردود فعل الجمهور، وأرقام المشاهدة دفعته لعمل الأفضل.

مسلم يوضح موقفًا بسبب تشابه اسمه مع مطرب المهرجانات

وعن تشابه اسمه مع مطرب المهرجانات قال مسلم: «الموضوع صعب جدًا، لأني ما ينفعش أغيّر اسمي، لأن ده اسمي في البطاقة مش اسم شهرة، وفي نفس الوقت الموضوع أحيانًا بيعمل أزمات في النقابة، لما أروح أخلص ورق، بيقولولي انت موقوف لحد ما تطلّع الكارنيه، وأثبتّ أني شخص تاني، وأني عضو نقابة من 2017، بس الناس بدأت تفرّق الفترة الأخيرة».

نجاح مسلم في أغنية «اتنسيت»

وحقق مسلم نجاحًا كبيرًا من خلال أغنية «اتنسيت» بعد طرحها علي قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات«يوتيوب»، حيث حققت ما يقارب من 273 مليون مشاهدة، ومن كلماته وألحانه.

طرح مسلم أغنيته الجديدة

وطرح مسلم أغينة «مين كان السبب» منذ يومين، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حققت ما يقارب من مليون ونصف مشاهدة.