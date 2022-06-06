«مين كان السبب» لـ«مسلم» تتصدر الترند وتتخطى المليون مشاهدة في يومين

طرح المطرب مسلم أغنية جديدة بعنوان «مين كان السبب» وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» منذ يومين فقط، كما حصدت إشادات واسعة من الجمهور.

وتصدرت أغنية «مين كان السبب» لـ مسلم قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع «اليوتيوب» كما تخطت المليون مشاهدة خلال يومين فقط من طرحها، ويغلب على كلمات الأغنية طابع الحزن والفراق، وهي من كلمات وألحان مسلم، وميكس ماستر نور عباس، ومن إخراج أحمد ماريو.

مسلم يحيي حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي

وقام المطرب مسلم بإحياء حفلا غنائيًا في ساقية الصاوي يوم السبت الماضي، وقام خلال الحفل بغناء مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة التي قام بطرحها الفترة الماضية، بالإضافة إلى غناء «مين كان السبب» لأول مرة مباشر لجمهوره.

آخر أعمال مسلم

يذكر أن آخر أعماله أغنية «مابهتمش» وهي الأغنية الدعائية لفيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر الذي يعرض خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية، وقام مسلم بطرحها عبر قناته الرسمية بموقع «اليوتيوب» قبل شهر، وحصدت الأغنية مليون و 600 ألف مشاهدة.

كما قام قبلها بطرح أغنية أخرى بعنوان «ما بهربش» والتي حققت 13 مليون و900 ألف مشاهدة، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «شمس».

أغنية «اتنسيت» لـ مسلم تحقق 271 مليون مشاهدة

أما عن أكثر الأغاني التي حقت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية كانت أغنية «اتنسيت» التي طرحها مسلم كأغنية دعائية لفيلم «عروستي» بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض، وحصدت الأغنية إشادات عديدة من الجمهور على مدار الشهور الماضية، كما حققت 271 مليون و500 ألف مشاهدة.