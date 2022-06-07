أوكرانيا تمنع وفد الوكالة الدولية من الوصول إلى محطة زابوريجيا النووية

أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، أنَّ السلطات الأوكرانية منعت وصول وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأة نووية في أراض خاضعة لسيطرة روسيا في مدينة زابوريجيا، دون ذكر السبب من وراء هذا الأمر.

محطة زابوريجيا النووية تخضع للسيطرة الروسية

وتخضع محطة زابوريجيا النووية للسيطرة الروسية، بعد معارك دائرة بين الجانبين الروسي والأوكراني في المدينة، وكان قد سبق نشوب حريق في المحطة النووية الأوكرانية، التي تعد الأكبر في أوروبا جراء القصف الروسي.

وصول وفد «الدولية للطاقة الذرية» لبحث أمن المنشآت النووية بأوكرانيا

وكان ماريانو جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، أعلن أمس، توجه وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم لبحث سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا، قبل أن يتم الإعلان عن منع أوكرانيا وصول من الوصول إلى المحطة التي يسيطر عليها الجانب الروسي.