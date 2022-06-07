إصابة 8 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة في حادثي سير ببني سويف

أصيب 8 أشخاص في حادثين سير بطرق محافظة بني سويف، إذ وقع الأول إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بني سويف الزعفرانة، والثاني جرّاء تصادم دراجة نارية بسيارة بالطريق الزراعي بني سويف الفشن، أمام المطحن طريق الصحارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الزعفرانة

في الحادث الأول، أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء في حادث انقلاب سيارة على طريق بني سويف الزعفرانة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار مديرية الأمن بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلًا من: أحمد الحسيني محمد، 19 سنة، مصاب سحجات بالجسم، وشقيقه محمد 28 سنة مصاب سحجات بالجسم، والسيد احمد أحمد 28 سنة، مصاب سحجات بالجسم، جميعهم مقيمون محافظة الدقهلية، وياسر فتحي خليل، 49 سنة، مقيم المنوفية مصاب سحجات بالجسم، وجرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة

وفي الحادث الثاني، أصيب 4 أشخاص إثر تصادم سيارة بدراجة نارية بالطريق الزراعي بني سويف الفشن أمام المطاحن بطريق الصحارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: جمال عبدالناصر إبراهيم، 39 سنة، مصاب سحجات وكدمات بالجسم، وزوجته دعاء طه عبد العظيم، 23 سنة، مصابة اشتباه كسر بكف اليد اليمنى، وأبنائهما ندى، 5 سنوات، مصابة سحجات بالجسم، معاذ، 3 سنوات، مصاب سحجات وكدمات، يقيمون بني سويف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتقديم العلاج والإسعافات الأولية لهم.