نوال الزغبي تسافر إلى مصر لإحياء حفل غنائي في دار الأوبرا

أعلنت الفنانة نوال الزغبي سفرها إلى مصر خلال الوقت الحالي؛ من أجل إحياء حفل جديد في دار الأوبرا المصرية.

ونشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء استعدادها للسفر إلى مصر، وعلقت عليها قائلة: «إلي مصر».

نوال الزغبي تستعد لطرح أغنيات جديدة

وتستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح أغنية جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع «يوتيوب».

حفل نوال الزغبي

فيما أعلنت دار الأوبرا المصرية، عن إحياء النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلا غنائيا كبيرا في العشرين من الشهر الجاري على مسرح النافورة.

ومن المقرر أن يصاحب نوال الزغبي في الحفل أوركسترا سنفكس السيمفوني بقيادة الدكتور هاني حسن، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تغني فيها نوال الزغبي على مسرح دار الأوبرا المصرية، رغم تاريخها الطويل من الغناء في مصر والعالم العربي.

معلومات عن ألبومات نوال الزغبي

أطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان «وحياتي عندك» وحقق الألبوم نجاحًا جيدًا مما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية «عايزة الرد» التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم، والذي كان انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.

وأصدرت نوال ألبوم «بلاقيه في زماني» عام 1995 وألحقته بألبوم «قلنالك حبيناك» عام 1996، كما قامت في ذلك العام بإطلاق ديو مع الفنان وائل كفوري بعنوان «مين حبيبي أنا» من إخراج سيمون أسمر، والذي لاقى نجاحًا وانتشارًا كبيرًا، وبعد ذلك أطلقت ألبوم «حبيت ياليل» عام 1997، وألبوم «ماندم عليك» عام 1998.