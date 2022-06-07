محافظ سوهاج يتابع موقف توريد محصول القمح للشون والصوامع

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن توريد 85 ألف و 34 طن و467 كيلو من الأقماح حتى الآن، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى استمرار أعمال التوريد من المزارعين دون معوقات.

توجيهات محافظ سوهاج

ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق المستمر بين مديريات «التموين، والزراعة، وكافة الجهات المعنية»؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين، وتكثيف حملات الرقابة على الطرق؛ لمنع خروج أية كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

محافظ سوهاج يبحث مطالب 117 مواطنًا

وفي سياق آخر، التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عدد 117 مواطن من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة، والدكتور طاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

واستمع محافظ سوهاج ونائبه إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، ومساعدات اجتماعية، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.