إزالة 11 مخالفة بناء بمراكز سوهاج خلال 24 ساعة.. بمساحة تجاوزت الـ2 فدان

ترصد الوحدات المحلية بمراكز محافظة سوهاج برصد مخالفات البناء وإزالتها في المهد ووقف الشدات الخشبية، استمرارا لحملات الإزالة الفورية بسوهاج للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

إزالة مبنى مخالف بدار السلام

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج بحملة إزالة فورية، حيث تم فك شدة خشبية بناحية عزبة رضوان بتوابع بندر دار السلام علي مساحة 70 متر وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

إزالة فوريه لحالتي بناء مخالف بالبلينا

قامت الوحدة المحلية لقرية برديس بعمل حمله إزالة استهدفت عدد 2 حالة بمساحة عدد 2 قيراط ونصف بمنشاة برديس وقد تم عمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

إزالة 6 حالات بناء مخالف بطهطا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتنفيذ عدد 6 حالات إزالة تعديات ومخالفات بناء بمجلس قروى شطورة والصوامعة والصفيحة وبنجا والصوامعة شرق بالإضافة لحالة أملاك دولة بالمنطقة الصناعية غرب طهطا، وذلك بإجمالي مساحة 2 فدان و18 سهمًا وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة مخالفتي بناء بمركز المنشاة

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج برئاسة فريدة سلام بتنفيذ حملة إزالة بحوض الشيباني بلوك أبيض على مساحة 16سهمًا وقد تم التنفيذ بمعدات الوحدة المحلية بروافع العيساوية.

كما تم تنفيذ حملة إزالة فورية وفك شدة خشبية الدور الثاني علوي بمجلس قروي الزوك الغربية بقرية الزوك الشرقية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.