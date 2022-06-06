طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 34 مئوية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع تكون شبورة مائية كثيفة على الطريقين الزراعي والصحراوي.

وشهدت المحافظة بداية من الشهر الجاري موجة من الطقس الحار التي ضربت شتى المدن والمراكز، فيما انخفضت حدتها على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الاثنين، حار نهاراً، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على كافة الأنحاء.

طقس مشمس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد شبورة مائية خفيفة صباحاً، ونشاط للرياح أحياناً، وطقسا مشمسا، ويكون الطقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 34 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 22 درجة، مع تكون شبورة المائية كثيفة وسط تحذيرات من الجهات المعنية لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة، لاسيما مع الساعات الأولى من الصباح، لتفادي وقوع الحوادث على الطرق السريعة.

درجات الحرارة في المحافظات

وبالنسبة لدرجات الحرارة، في محافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، سجلت القاهرة 36 و23، والإسكندرية 29 و22، ومطروح 28 و20 درجة وذلك للعظمى والصغرى على التوالي.

وارتفعت درجات الحرارة في محافظات الصعيد، وسجلت العظمى بسوهاج 39 درجة والصغرى 25 درجة مئوية، وقنا 41 و25.